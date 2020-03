يرفضه المتظاهرون والكتل الشيعية.. هل ينعش كورونا حظوظ عدنان الزرفي؟

2020/03/18 | 09:50 - المصدر: الحرة

مثل سابقه، يتعرض المكلف بتشكيل حكومة العراقية، عدنان الزرفي، إلى موجة رفض واسعة، وهذه المرة من دون وجود كتلة كبيرة تقف خلف ترشيحه، كما كان الصدريون يقفون خلف ترشيح محمد توفيق علاوي الذي اعتذر عن تشكيل الحكومة.

وحيدا، ظاهريا على الأقل، سيحاول الزرفي تقديم تشكيلته الحكومية للبرلمان خلال شهر من تاريخ تكليفه، فيما لم تتحفظ الكتل الشيعية، من الرفض، بل والتلميح بالتصعيد، لإفشال ترشيحه.

ومع إن تكليفه جرى بحضور نواب من كتل الصدريين ودولة القانون، إلا أن المحلل السياسي العراقي واثق السماوي يقول لموقع "الحرة"، إن "هؤلاء النواب هامشيون ولا يشكلون ثقلا يؤثر على قرارات كتلهم".

المكلف برئاسة الوزراء عدنان الزرفي

ويبدو كلام السماوي منطقيا، ففيما انقسم الصدريون بشأن ترشيحه، في ظل غياب موقف رسمي لمقتدى الصدر من الترشيح، اتخذت الكتل الشيعية الكبيرة موقفا أكثر صراحة من موقفها السابق من ترشيح علاوي، إذ أعلنت رفضها للزرفي بعد ساعات فقط من ترشيحه.

وقالت كتل تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وكتلة العقد الوطني، بزعامة فالح الفياض وكتلة النهج الوطني، التي تمثل حزب الفضيلة، إنهم سيستخدمون "جميع الطرق والوسائل القانونية والسياسية والشعبية لإيقاف هذا التداعي الذي إن استمر فإنه سيهدد السلم الاهلي ويفكك النسيج الوطني".

ويتهم بيان الكتل، التي تشكل بمجموعها نحو 70-80 نائبا شيعيا، رئيس الجمهورية برهم صالح بمخالفة الدستور والسياقات السياسية المتعارف عليها في العراق.

الكرد والسنة والتحالفات الشيعية الأخرى مثل النصر الذي يقوده رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، لم تدل بآرائها بعد، لكن يمكن توقع موقف الكرد والسنة، الذي أجهض حكومة محمد توفيق علاوي، بسبب عدم انصياعه، كما قال هو نفسه، لطلباتها من ناحية تعيين الوزراء.

ولا تعرف بعد حظوظ الزرفي بالحصول على دعم دولي، فمحافظ النجف السابق، الذي عين أول مرة لهذا المنصب من قبل الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، مطالب بـ"تلبية مطالب شعبه"، كما قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، كشرط لحصوله على الدعم الدولي.

وتتلخص مطالب المتظاهرين، بتشكيل حكومة تعد لانتخابات مبكرة، وتقوم بمحاسبة من اعتدى على المتظاهرين وتسبب بمقتل مئات، وإصابة عشرات الآلاف منهم.

وفي الشارع يقول المتظاهرون إنهم "يرفضون الزرفي لنفس الأسباب التي رفضوا لأجلها علاوي"، كما يبين الناشط في ساحة اعتصام بغداد، غيث محمد، لموقع "الحرة".

ويضيف محمد "علقت صور في ساحة التحرير تبين رفض المتظاهرين للزرفي، لكن المخاوف من انتشار فيروس كورونا، تعيق الخروج في تظاهرات كبيرة للتعبير عن رفضه".

صورة للمكلف برئاسة الوزراء عدنان الزرفي معلقة في خيمة بساحة التحرير في بغداد

وأكد كثيرون من الناشطين رفضهم لترشيح الزرفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن الصحفي والمراقب للتظاهرات أحمد السهيل يقول لموقع الحرة إن "بعض المتظاهرين ارتأوا التريث في التعبير عن رفضهم للزرفي بعد أن صرحت الكتل السياسية القريبة من إيران برفضه".

ويتفق السهيل بأن المخاوف من انتشار كورونا "تسبب بظهور موقف المتظاهرين بشكل غير واضح"، لكنه يستدرك "في حال انحسار الفيروس أتوقع أن يعود زخم التظاهرات القوي للاحتجاج على نهج المحاصصة الذي لم يتوقف".

ويقول المحلل السياسي واثق السماوي إن "حظوظ الزرفي بتمرير تشكيلته تعتمد على التنازلات التي سيقدمها للكتل لأن ضغط الشارع مقيد حاليا بالمخاوف من الفيروس"، مضيفا "مع هذا كان خطاب الزرفي الموجه للمتظاهرين إيجابيا، ويبدو إن الزرفي يخطط لتجنب الضغط الشعبي المستقبلي على الحكومة التي سيكون عمرها قصيرا في كل الأحوال".

والزرفي من مواليد النجف عام 1966، وكان عضوا في حزب الدعوة الإسلامية منذ 1983، وتولى منصب محافظ النجف بتعيين من قبل الحاكم المدني للعراق بول بريمر، ومن ثم بالانتخاب في عام 2009، وانتخب نائبا في البرلمان العراقي.

