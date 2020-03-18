شاهد..تكليف عدنان الزرفي برئاسة الوزراء بين مؤيد ومعارض

2020/03/18 | 09:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.03.18 – كلف الرئيس العراقي برهم صالح يوم أمس النائب عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة، وهو ما جوبه باعتراضات من كتل نيابية كبيرة، ك...

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