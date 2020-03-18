مالم يستطع فعله الساسة في ساحة التحرير فعله

2020/03/18 | 09:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نشطاء الاحتجاج في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، يوم امس الثلاثاء، تعليق فعالياتهم الاحتجاجية مع الاحتفاظ بتواجد جزئي في الساحة، لمنع ...

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