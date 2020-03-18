هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء ببغداد

2020/03/18 | 09:51 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء

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