2020/03/18 | 09:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معلومات عن رئيس الحكومة العراقية المكلَّف عدنان الزرفي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من هو رئيس الحكومة العراقية الجديد؟) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من هو رئيس الحكومة العراقية الجديد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).