الخلافات حول الحكومة تعود للساحة العراقية.. 5 كتل سياسية ترفض تكليف “الزرفي” واتهامات للرئيس صالح بمخالفة الدستور

2020/03/18 | 09:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الأناضول- أعلنت 5 كتل سياسية شيعية عراقية، الأربعاء، رفضها لتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدة أن الرئيس برهم صالح خالف الدستور والأعراف بقرار التكليف.وفي بيان مشترك اطلعت […]

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