2020/03/18 | 09:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف عضو ائتلاف النصر حسن البهادلي، رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بـ” المراوغ”، مؤكدا أنه سيكون قادرا على اقناع تحالف الفتح بدعمه.وقال البهادلي في تصريحات متلفزة تابعته”تسريبات نيوز”، إن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف النصر: الزرفي مراوغ وقادر على اقناع الفتح بدعمه) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف النصر: الزرفي مراوغ وقادر على اقناع الفتح بدعمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).