النقد الدولي يرفض اقراض فنزويلا 5 مليارات دولار لمكافحة كورونا

2020/03/18 | 10:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، تلبية طلب من الحكومة الفنزويلية لمنحها قرضا قدره 5 مليارات دولار لمساعدتها في ردع فيروس “COVID-19” بذريعة عدم الاعتراف بسلطة الرئيس، نيكولاس مادورو، دوليا.وقال صندوق النقد الدولي، في بيان: “للأسف ليس بإمكان الصندوق النظر في هذا الطلب.وكما أكدنا سابقا، تعاون الصندوق مع الدول الأعضاء فيه يشترط الاعتراف […]

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