2020/03/18 | 10:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوات إلى الإسراع بتغيير المستشارة «بسبب انسداد أفقها» سيناريوهات بشأن الزعماء المحتملين لخلافة ميركل فـي قيادة ألمانيا المصدر: ترجمة: عوض خيري – عن «فورين بوليسي» الشهر الماضي، دعت مجلة «الإيكونومست» […]

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