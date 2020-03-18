2020/03/18 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

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كردستان تفرض غرامات مالية تصل إلى 300 ألف دينار لمن يخرق حظر التجوال

يتبع.



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