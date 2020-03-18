2020/03/18 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح، حنين القدو، الاربعاء (18 آذار 2020)، أنه لم يكن ضمن الشخصيات التي حضرت ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النائب حنين القدو ينفي ظهوره في صور تكليف الزرفي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النائب حنين القدو ينفي ظهوره في صور تكليف الزرفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).