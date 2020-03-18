بالوثيقة.. وزير الداخلية يوجه بإطلاق سراح جميع الموقوفين على ذمة التحقيق وبعقوبات انضباطية

2020/03/18 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وجه وزير الداخلية، ياسين الياسري، بإطلاق سراح جميع الموقوفين على ذمة التحقيق وبعقوبات انضباطية.

ووفقا لكتاب صادر عن الدائرة القانونية في وزارة الداخلية، فإنه تنفيذا على هامش وزير الداخلية، على مذكرة مديرية الادعاء العام، تقرر اطلاق سراح جميع الموقوفين عن عقوبات انضباطية، والموقوفين على ذمة التحقيق، في جميع محافظات البلد، ضمن تشكيلات الوزارة كافة.

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يتبع.



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بغداد اليوم- خاص

أعلن قائممقام قضاء بعقوبة في محافظة ديالى عبدالله الحيالي، الاربعاء (18 آذار 2020)، مصرع 5 من افراد اسرة نازحة بانهيار منزلهم غرب بعقوبة.

وقال الحيالي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن" الامطار الغزيرة وتراكم المستنقعات حول منزل

بغداد اليوم-بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الأربعاء (18 آذار، 2020) توزيع بطاقات الماستر كارد الدولية على منتسبي الشرطة الاتحادية ومديرية حماية المنشآت والشخصيات في بغداد.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان، انه "تم توزيع بطاقات الماستر كارد

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