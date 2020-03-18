الجزائر تحظر التظاهرات بسبب كورونا

2020/03/18 | 10:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، عن حظر الاحتجاجات في الشوارع بسبب فيروس كورونا.وأكد تبون في خطاب بثه التلفزيون حول الوضع الراهن الذي تمر به البلاد أن الوباء المتفشي مسألة “أمن وطني” و”أمن صحي” يهمّ الجميع وأن الدولة واعية بحساسية الظرف، وبقدر ما هي حريصة على احترام الحريات والحقوق، فهي مسؤولة أيضا […]

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