العتبة الحسينية تحتمل استخدام اسلحة جرثومية بقصف مطار كربلاء

2020/03/18 | 10:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية، انها تتواصل مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية الرسمية للكشف عن احتمالية وجود اسلحة بايلوجية او جرثومية او كيمياوية استخدمها الامريكان في حادث قصف مطار كربلاء الدولي.وقالت العتبة في بيان صحفي، إن “الامانة العامة للعتبة الحسينية وشركة طيبة كربلاء وهي الشركة العاملة في المطار تواصلتا مع […]

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