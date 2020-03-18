استنفار خدمي في بغداد لمواكبة هطول الأمطار

2020/03/18 | 10:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت أمانة بغداد، اليوم الاربعاء، إن كوادرها مستمرة بالاستنفار ومنذ مساء امس لمواكبة هطول الأمطار التي من المتوقع ان تستمر لساعات أخرى مقبلة.ومع دخول حظر التجوال في بغداد التي تشهد زخات مطر شبه مستمرة منذ مساء امس، يسمح للكوادر الخدمية والصحية بالتجول في شوارع العاصمة بحسب بيان خلية الازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

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