فرنسا تنجح بصناعة علاج مضاد لكورونا

2020/03/18 | 10:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت شركة فرنسية لصناعة الأدوية، اليوم الاربعاء، عن استعدادها لتقديم نحو 300 ألف جرعة لعلاج المصابين بفيروس كورونا وذلك بعد النتائج الإيجابية والمبشرة خلال التجربة العلاجية.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن شركة الأدوية اتخذت القرار بتقديم العلاج للمرضى بعد أن أثبت جدواه خلال التجارب الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن الدواء هو مضاد للملاريا ,أثبت فاعلية كبيرة في شفاء مرضى فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم الشركة الفرنسية إنه في ضوء النتائج المبشرة لدراسة أجرتها على هذا الدواء فإن "سانوفي تتعهد وضع دوائها في متناول ​فرنسا​ وتقديم ملايين الجرعات، وهي كمية يمكن أن تتيح معالجة 300 ألف مريض"، مشددا في الوقت نفسه على أن الشركة مستعدة للتعاون مع السلطات الفرنسية "لتأكيد هذه النتائج".

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