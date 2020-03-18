تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بكورونا في نيوزيلندا

2020/03/18 | 10:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية، اليوم الأربعاء، أنها سجلت 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وجميعها لدى أشخاص سافروا إلى الخارج في الآونة الأخيرة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في نيوزيلندا إلى 20 حالة؛ وفقا لوكالة "رويترز".

وفرضت نيوزيلندا قيودا صارمة على الحدود يوم السبت وطلبت من كل الوافدين إليها عزل أنفسهم كما حظرت التجمعات العامة الكبيرة لاحتواء تفشي الفيروس.

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