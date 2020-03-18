2020/03/18 | 10:14 - المصدر: الغد برس

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وزارة الداخلية في إقليم كردستان تفرض غرامات مالية على مخالفي حضر

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وزارة الداخلية في إقليم كردستان تفرض غرامات مالية على مخالفي حضر التجوال

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