روسيا تعطل دوام المدارس بسبب كورونا

2020/03/18 | 10:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير التعليم سيرغي كرافتسوف، اليوم الاربعاء، أنه سيتم تعطيل الدوام الرسمي في المدارس بسبب فيروس كورونا.

وأشار كرافتسوف في الاجتماع الأول لمجموعة العمل المعنية بالتنسيق مع إدارات التعليم الإقليمية "من الاثنين (23 اذار) إلى 12 نيسان، سيتم الإعلان عن تعطيل المدارس.



وفي الوقت نفسه، سيتم توفير الدعم للتعلم عن بعد للطلاب".

وستتبع المدارس الروسية أسلوب التعلم عن بعد ابتداء من يوم الاثنين المقبل، هذا في ظل تفشي مرض فيروس كورونا، حيث أعلنت نائبة رئيس الحكومة، تاتيانا غوليكوفا تسجيل 114 إصابة في البلاد.

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