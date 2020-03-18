کیف نمیز كورونا عن نزلات البرد؟

2020/03/18 | 10:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشترك فيروس كورونا الجديد في العديد من الخصائص مع نزلات البرد، ما يجعل من الصعب معرفة ما إذا كنت مصابا بالمرض الفتاك أم لا.والآن، وقد أصبح الفيروس موجودا منذ عدة أشهر، تمكّن العلماء من إنتاج تحليل يومي للأعراض النموذجية وعندما تظهر لمعظم المرضى.وحددت دراسة حديثة أجريت على 138 مريضا في مستشفى Zhongnan بجامعة […]

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