تحالف سائرون:كليف الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة، بأنه أمر لابد منه

2020/03/18 | 10:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد تحالف سائرون، الاربعاء، تكليف النائب عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة، بأنه أمر لابد منه، داعياً رئيس الوزراء المكلف الى تنمية العلاقات الخارجية مع جميع الدول والأطراف، ومنع التدخل في […]

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