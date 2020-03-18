العراق يعلن التوصل الى اتفاق لعقد اجتماع وزاري لمراقبة انتاج النفط

2020/03/18 | 10:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط العراقية، الأربعاء، عن التوصل الى اتفاق لعقد اجتماع وزاري لمراقبة انتاج النفط، مشددا على ضرورة إعادة التوازن الى السوق النفطية.وقال المتحدق باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقته وكالة صدى , إنه “تم التوصل إلى الاتفاق على عقد اجتماع وزاري لمراقبة الإنتاج”، داعيا الدول المنتجة إلى “التعاون للاتفاق على خفض الإنتاج

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