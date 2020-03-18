تغريم 50 شخصا في أربيل لخرقهم حظر التجوال

2020/03/18 | 10:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت مديرية شرطة مرور اربيل ، ضباط ومراتب الشرطة بتقديم تسهيلات للسائقين المسموح لهم بالتحرك خلال حظر التجوال وتغريم المخالفين.وقال المتحدث باسم مرور اربيل فاضل حاجي في بيان تلقته وكالة صدى ان “مدير شرطة مرور أربيل العميد الحقوقي ديدار عمر قادر قام بتفقد جميع النقاط التابعة للشرطة في المدينة وابلغ الضباط والمنتسبين التعليمات اللازمة لاحترام

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