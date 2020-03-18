هذا ما جرى بين السيسي والرئيس الكيني بشأن سد النهضة

2020/03/18 | 10:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تباحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الكيني أوهورو كينياتا، حول آخر تطورات ملف سد النهضة في ضوء ما خلصت إليه مفاوضات واشنطن من اتفاق وقعت عليه مصر.وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، إن الرئيس الكيني أعرب عن دعمه “للموقف الإيجابي المصري” خلال مفاوضات سد النهضة، و”الذي يأتي من منطلق حسن […]

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