أدوية سامراء: جهزنا وزارة الصحة بألف علبة من مادة الكحول الطبي

2020/03/18 | 10:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهزت شركـة أدويـة سامـراء، الاربعاء، وزارة الصحـة بـ ( 1000 ) علبـة مـن مـادة الكحـول الطبي كوجبـة أولـى.وقال مدير عام الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، عبـد الحميـد عبـد الرحمـن السالـم في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “تم تجهيز وزارة الصحة بـ ( ١٠٠٠ ) علبة […]

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