2020/03/18 | 10:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكسون موبيل تتعهد بخفض كبير في الإنفاق لمواجهة تراجع الأسعار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/18 | 10:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكسون موبيل تتعهد بخفض كبير في الإنفاق لمواجهة تراجع الأسعار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكسون موبيل تتعهد بخفض كبير في الإنفاق لمواجهة تراجع الأسعار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).