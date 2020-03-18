بالصور..هكذا تبدو بغداد في زمن الكورونا وحظر التجوال

2020/03/18 | 10:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل اعلام عراقية صورا لعدد من مناطق بغداد صباح اليوم بعد دخولها قرار فرض حظر التجوال....

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