2020/03/18 | 10:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت عدة دول كبرى في سباق محموم للتوصل إلى لقاح فعال ضد فيروس “كوفيد – 19″، وفيما دفعت الصين بالجنرال تشين وي إلى المعركة، يحاول مختبر أمريكي من سياتل إحراز قصب وأعلنت الصين غداة حقن مختبر أمريكي في مدينة سياتل ثلاثة متطوعين في أول تجربة على لقاح ضد الفيروس التاجي الجديد، إعطاء الضوء الأخضر لفريق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من سيصل أولا إلى لقاح يقضي على كورونا؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من سيصل أولا إلى لقاح يقضي على كورونا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).