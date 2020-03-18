2020/03/18 | 10:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكد وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، أن المحاصيل الزراعية تصل إلى أماكن بيع الخضار بأسعار منخفضة ومتوفرة بشكل كبير.وقالت الوزارة في بيان لها، إن "المحاصيل الزراعية تصل إلى (علوات) بيع الخضار بأسعار منخفضة ومتوفرة بشكل كبير"، مبينا أن "الظرف الراهن امتحان لقدرات الفلاح واقتصاد البلاد".واضاف أن "قرار إغلاق الحدود يسهم بشكل كبير في حماية المنتجات الزراعية المحلية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تؤكد وصول المحاصيل لأماكن البيع وبأسعار منخفضة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تؤكد وصول المحاصيل لأماكن البيع وبأسعار منخفضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).