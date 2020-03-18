2020/03/18 | 10:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجهة المسؤولة في ليبيا عن مواجهة وباء كورونا، بدر الدين النجار، خلو البلاد من أي حالة إصابة بالفيروس.وقال النجار، إنّ “البلاد خالية تماماً من أي حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس”، مؤكداً أنّ خمس حالات اشتبه في إصابتها بكورونا وكانت موزعة بين طرابلس وصبراته تم التأكد من أنّ نتائجها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة عربية تعلن خلوها من كورونا .. تعرف عليها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة عربية تعلن خلوها من كورونا .. تعرف عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).