“الكيان الصهيوني” يحجر على وزيرين ونائبين وارتفاع عدد المصابين إلى 337

2020/03/18 | 10:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع وزيرا الداخلية والزراعة في الكيان الصهيوني، بالإضافة لعضوي كنيست، في الحجر الصحي فورا بعيد مخالطتهم رئيس سلطة محلية مصاب بفيروس كورونا المستجد، فيما ارتفع عدد إجمالي المصابين إلى 337.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أنه تم إخضاع وزيري الداخلية أرييه درعي، والزراعة تساحي هنغبي، وعضوي الكنيست ألون شوستر، ورام بن باراك للحجر الصحي المنزلي.[…]

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