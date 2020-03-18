ترامب يحصل رسمياً على ترشيح الحزب الجمهوري لولاية رئاسية ثانية

2020/03/18 | 10:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتاز الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، رسمياً عتبة المندوبين اللازمين لنيل ترشيح حزبه لولاية رئاسية ثانية، وهو إجراء شكلي في حملة إعادة انتخابه.وقالت رئيسة الحزب الجمهوري رونا ماكدانيل في تغريدة على تويتر “تهانينا لدونالد ترمب على حصوله رسمياً على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة”.وأضافت أنّ “ولايته فلوريدا منحته لتوّها عدد المندوبين الذين يحتاج إليهم”.[…]

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