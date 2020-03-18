2020/03/18 | 10:35 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة تطمئن: المحاصيل الزراعية تصل إلى "العلوات" بأسعار منخفضة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/18 | 10:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تطمئن: المحاصيل الزراعية تصل إلى "العلوات" بأسعار منخفضة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تطمئن: المحاصيل الزراعية تصل إلى "العلوات" بأسعار منخفضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).