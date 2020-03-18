وزارة صحة اقليم كوردستان تطالب بتمديد حظر التجوال

2020/03/18 | 10:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاربعاء بتمديد قرار فرض حظر التجوال وللمرة الثالثة على التوالي في محافظتي اربيل والسليمانية، مبينة ان الحظر كان لها تأثير جيد جدا في الحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم ان حظر التجوال والتجول في المدة الماضية كان له تأثير جيد جدا في الحمد من انتشار فيروس كورونا.

تتمة..

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