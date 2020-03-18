مكتب عالية نصيف يرد على اتهامات ’’التخوين’’ ومعارضة موقف كتلتها حول تنصيب الزرفي

2020/03/18 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -بغداد

رد المكتب الإعلامي لنائبة عالية نصيف، الأربعاء (18 آذار 2020)، على اتهامات نصيف بالتخوين بسب...





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