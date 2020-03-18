بالصور.. انقاذ عوائل باستخدام الزوارق في الموصل جراء غرق الشوارع بالأمطار

2020/03/18 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أقدمت قوات شرطة محافظة نينوى، الأربعاء، على انقاذ عوائل باستخدام الزوارق في مدينة الموصل جراء غرق الشوارع بالأمطار.

ونشرت صفحة مركز نينوى الإعلامي عبر جداريته على منصة فيسبوك، صورا، تحت تعليق: "إن قوات الشرطة تقوم بإخراج اهالي حي المأمون من منازلهم بالزوارق نتيجة فيضان المنطقة".

بغداد اليوم- بغداد

أكد وزارة الزراعة، الاربعاء (18 آذار 2020)، أن المحاصيل الزراعية تصل إلى أماكن بيع الخضار بأسعار منخفضة ومتوفرة بشكل كبير.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المحاصيل الزراعية تصل إلى (علوات) بيع الخضار بأسعا

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، الأربعاء، فرض غرامات مالية تصل إلى 300 ألف دينار لمن يخرق حظر التجوال.

وذكرت وزارة داخلية الإقليم، في بيان، أنها "ستفرض غرامات مالية على مخالفي قانون حظر التجوال".

ونبهت على

بغداد اليوم-بغداد

وجه وزير الداخلية، ياسين الياسري، بإطلاق سراح جميع الموقوفين على ذمة التحقيق وبعقوبات انضباطية.

ووفقا لكتاب صادر عن الدائرة القانونية في وزارة الداخلية، فإنه تنفيذا على هامش وزير الداخلية، على مذكرة مديرية الادعاء العام، تقرر

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