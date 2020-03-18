شرطة ذي قار تطلق حملة لمنع التجاوز على المواقع الاثرية

2020/03/18 | 10:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار أعلن مدير قسم شرطة الآثار والتراث في قيادة شرطة ذي قار،العقيد الحقوقي جليل هاشم، اليوم الأربعاء، انطلاق حملة لمنع المتجاوزين على المواقع الاثرية جنوب المحافظة.وقال هاشم، ان” قيادة شرطة ذي قار شددت إجراءاتها الأمنية والرقابية لمنع حالات التجاوز على المواقع الاثرية في عموم محافظة ذي قار”.وأشار الى ان ” […]

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