زيدان يوجه طلبا لنجوم ريال مدريد رغم تعليق الليجا

2020/03/18 | 10:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الصحفي الإسباني، إيدو أجيري، في برنامج “شيرنجيتو” الشهير، كواليس ما دار بين الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، ونجوم الفريق، خلف الكواليس، بشأن الاستعداد لإمكانية استئناف الدوريات مجددًا، بعد تعليق المسابقات الأوروبية بسبب انتشار فيروس كورونا.وبحسب “إيدو”، فإن “زيدان اتصل بلاعبي ريال مدريد واحدًا تلو الآخر، وطلب منهم أنّ يظلوا […]

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