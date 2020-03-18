ديالى تكشف تفاصيل مهمة عن ثاني حالة اصابة مؤكدة بكورونا بالمحافظة

2020/03/18 | 10:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى كشفت خلية الازمة في ديالى، الاربعاء، عن تفاصيل مهمة لثاني حالة اصابة مؤكدة بفايروس كورونا خلال الاسبوع الجاري.وقال الناطق باسم خلية الازمة في ديالى نبيل فاضل،ان” ديالى سجلت مساء يوم امس ثاني حالة اصابة مؤكدة بفايروس كورونا خلال الاسبوع الجاري وهو مسن يبلغ من العمر 67 سنة من اهالي قضاء الخالص”.[…]

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