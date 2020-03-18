2020/03/18 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت مِزاجي اليومَ تشكيليٌّ.ملوّنٌ بألوان الحياة، لا ألوان الموت.جلستُ إلى مكتبي لأكتب عن "ڤ-;-يروس كورونا" الذي يحصد البشرَ بعداء وغلظة، دون سبب مفهوم، ودون ثأرٍ مُسبق بينه وبين البشر، فإذا بالقلم يقودني نحو الحياة، والجمال، واللون! عجيبٌ أمر القلم إذ يسوسُنا ويقودُ حروفَنا وكلماتِِنا على غير ما نختارُ وما نهوى.للقلم شؤونٌ وسلطانٌ، وعلينا السمعُ والطاعة والخضوع إلى سلطانه.ولكن العجبَ يزولُ حين ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاطمة ناعوت - كورونا … يذوبُ في الألوان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فاطمة ناعوت - كورونا … يذوبُ في الألوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).