حسن خليل غريب - لكم طوائفكم ولي طائفة الكفاءة والنزاهة

2020/03/18 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_خليل_غريب عندما خلق الله البشر، خلق فهم قيماً واحدة وتكويناً عضوياً واحداً، ولم يفرق بينهم عرق ولون.وجعل من قيم المساواة والعدالة قانوناً يمنع سيطرة إنسان على إنسان، وشريحة اجتماعية على شريحة أخرى لأي سبب كان.وإذا كانت من فروقات بينهم في مستوىات العلم والمعرفة، على المجتمع أن يضمن المساواة بينهم بفرص اكتسابهما.وإن الله وإن لم يساوِ بين العالِم والجاهل، أو العالِم والأقل علماً، ولكنه ساوى بينهما بالحصول ع......

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