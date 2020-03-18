2020/03/18 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت لستُ أظنُّ أن قارئًا ينتظرُ منّي نصائحَ وإرشاداتٍ وحِكمًا، مما تعجُّ بها أروقةُ سوشيال ميديا من وصفاتٍ؛ قليلُها علميٌّ وكثيرُها افتكاسات بلهاء؛ في شأن ڤ-;-يروس كورونا الغاشم، الذي يجوبُ أرجاءَ الكوكب يحصدُ الأرواحَ بعماء، وعداءٍ غيرَ مبرّر.فالعلماءُ من البيولوجيين والفارماكولوجيين والكميائيين، والأطباءُ ومنظمةُ الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، وكذلك الإعلامُ الجادُّ الذي تمثّله الآن "القنا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاطمة ناعوت - الحبُّ في زمن الكورونا… اسألوا أهلَ الذِّكر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فاطمة ناعوت - الحبُّ في زمن الكورونا… اسألوا أهلَ الذِّكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).