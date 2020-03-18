"الزرفي" في اول تغريدة له .. بعد تنصيبه رئيسا لــ الوزراء ..

2020/03/18 | 10:50 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

أيها الشعب العراقي الكريمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهباعتزازٍ كبير وشعورٍ أكبر بالمسؤوليةِ الأخلاقية والوطنية أتشرفُ بقبولِ تكليفي بمهمةِ تشكيلِ الحكومةِ الانتقالية للمرحلةِ المقبلة.

عدنان الزرفي Adnan Alzurfi (@adnanalzurfi) March 17, 2020

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