إسرائيل.. الحجر على وزيرين ونائبين وارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 337

2020/03/18 | 10:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة وضع وزيرا الداخلية والزراعة في إسرائيل، بالإضافة لعضوي كنيست، في الحجر الصحي فورا بعيد مخالطتهم رئيس سلطة محلية مصاب بفيروس كورونا المستجد، فيما ارتفع عدد إجمالي المصابين إلى 337.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أنه تم إخضاع وزيري الداخلية أرييه درعي، والزراعة تساحي هنغبي، وعضوي الكنيست ألون شوستر، ورام بن باراك للحجر […]

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