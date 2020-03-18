2020/03/18 | 10:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشفت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، عن منح جميع العاملين في المؤسسات الاعلامية والصحفية الحق في التنقل خلال حظر التجوال بالعامصة بغداد، مبينة ان القوات الامنية اتخذت خطة انسانية واسعة لمساعدة جميع المواطنين خلال ساعات الحظر.وقال المتحدث باسم الوزارة، ان “وزارة الداخلية وجهت كافة القوات الامنية باعتماد جميع الهويات في المؤسسات الصحفية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: منحنا جميع الصحفيين حرية التنقل خلال حظر التجول) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: منحنا جميع الصحفيين حرية التنقل خلال حظر التجول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).