2020/03/18 | 10:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلام الشمري :قرار التكليف الخاص بمنصب رئيس الوزراء بداية الحل لأزمة البلاد الحالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/18 | 10:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلام الشمري :قرار التكليف الخاص بمنصب رئيس الوزراء بداية الحل لأزمة البلاد الحالية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلام الشمري :قرار التكليف الخاص بمنصب رئيس الوزراء بداية الحل لأزمة البلاد الحالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).