الأردن طلب من العراق زيادة كميات النفط تحسباً لأي طارئ

2020/03/18 | 10:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي اليوم الاربعاء، استمرار التزود بالنفط العراقي خلال شهر اذار وبلغ اجمالي واردات مصفاة البترول الاردنية من نفط ال...

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