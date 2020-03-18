بيان للعتبة الحسينية حول قصف مطار كربلاء بسلاح جرثومي

2020/03/18 | 10:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تستبعد الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ان تكون القوات الاميركية قد قصفت مشروع مطار كربلاء باسلحة جرثومية في الاعتداء الذي وقع فجر الجمعة ال...

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