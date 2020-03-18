بومبيو يعلن شروط واشنطن لدعم الزرفي

2020/03/18 | 10:52 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو

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