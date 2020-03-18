2020/03/18 | 10:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة فى خبر سار للعالم أجمع، نقلت وكالة “فرانس برس”، الأربعاء، أن شركة دوائية فرنسية تعرض دواء بلاكنيل المضاد للملاريا لمعالجة 300 ألف مصاب بفيروس كورونا.حيث أعلنت الشركة الفرنسة، أن “بلاكنيل”، الدواء المضادّ للملاريا الذي تنتجه، برهن عن نتائج “واعدة” في معالجة مرضى بفيروس كورونا المستجدّ، وبالتالي فهي مستعدّة لأن تقدّم إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صراع اللقاح.. شركة فرنسية تعرض دواء مضادا للملاريا لمعالجة كورونا بعد تجارب “واعدة”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صراع اللقاح.. شركة فرنسية تعرض دواء مضادا للملاريا لمعالجة كورونا بعد تجارب “واعدة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).